Председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека и глава Центра социальных исследований Захид Орудж прокомментировал публикации о его связях с арестованным экс-главой администрации президента Рамизом Мехтиевым, назвав их клеветой.

Политик назвал обвинения клеветой, подчеркнув, что в распространяемых материалах даже упомянуто имя его отца, умершего 36 лет назад. По словам Оруджа, уже 25 лет он с честью и преданностью следует по пути Гейдара и Ильхама Алиевых и не намерен отступать от служения государству и народу.

Он отметил, что с 1993 года придерживается одной политической идеи, что неоднократно вызывало недовольство у отдельных лиц, а его журналистскую деятельность считали угрозой своим интересам. «Когда в статье о преступлениях Рамиза Мехтиева попытались очернить и меня, мы не могли молчать», — заявил Орудж.

Депутат подчеркнул, что попытка государственного переворота и измена Родине заслуживают самого строгого наказания, однако каждый должен отвечать лишь за собственные действия. Он также добавил, что у предательства нет ни возраста, ни политической принадлежности, особенно когда речь идёт о связях с иностранными разведками.

«Те, кто бросал камни в государство в 2003 году, сегодня пытаются запятнать имя человека, который с честью служит Азербайджану», — сказал он.

Орудж заявил, что никогда не участвовал ни в каких тайных проектах, встречах или планах, направленных против государства, не имел контактов с иностранными спецслужбами и не состоял в кланах или политических группах. «Мы всегда трудились там, где государство выражало доверие, с одной целью — служить ему», — подчеркнул он.

По словам политика, за годы службы он неоднократно ощущал уважение и поддержку президента, что является для него главным стимулом. «Я, Захид Орудж, не совершал ни одного поступка, который мог бы стать основанием для подобных обвинений. Напротив, всегда с честью служил президенту и государству. Клевета и ложь не смогут запятнать нас в глазах руководителя», — заявил он.

Ранее в СМИ писали, что Захид Орудж входил в ближайшее окружение Рамиза Мехтиева, пытался создать ему образ «государственного деятеля» и называл своим «отцом».