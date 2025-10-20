Появились новые кадры самолета AZAL, совершившего вынужденную посадку в Пулково, и его траектория полета.

Сейчас пассажиры находятся в зале ожидания, им раздали питание.

По данным российских СМИ, пассажиров посадят на самолёт в 9:20 (по Баку).

Самолёт AZAL, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси.

По сообщению авиакомпании, капитан воздушного судна Airbus A320, выполнявшего рейс J2-020, принял решение о возврате ради обеспечения максимальной безопасности полёта.

Экипаж строго следовал всем установленным процедурам. Перед посадкой пилоты выработали топливо, а все аварийно-спасательные службы аэропорта Пулково были приведены в состояние полной готовности.

Посадка прошла успешно, хотя самолёт незначительно выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. По бакинскому времени это произошло в 04:43.

Все 155 пассажиров были оперативно эвакуированы, пострадавших нет. Для перевозки пассажиров из Санкт-Петербурга в Баку AZAL направила другой самолёт.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули: экипаж действовал профессионально и чётко, обеспечив безопасность людей на борту. AZAL выразила благодарность пассажирам за спокойствие и понимание, а также поблагодарила службы аэропорта Пулково за скоординированные действия и высокий уровень подготовки.