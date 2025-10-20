В городе Кэмпбелл, штат Калифорния, состоялся художественный и музыкальный вечер, посвященный 18 октября — Дню восстановления независимости Азербайджана, сообщает Report.

Мероприятие было организовано Культурным обществом Северной Калифорнии, которое уже 43 года способствует укреплению культурного единства азербайджанцев в США. В вечере приняли участие активные члены диаспоры и дипломаты генерального консульства Азербайджана в штате.

Выступающие рассказали о истории независимости Азербайджана, о развитии страны на фундаменте, заложенном Гейдаром Алиевым, и о продолжающемся прогрессе под руководством президента Ильхама Алиева.

Программа вечера включала музыкальные номера группы барабанщиков Sound of Fire и группы «Нева», исполнившей образцы богатого музыкального наследия Азербайджана. Также зрителям продемонстрировали танцевальные композиции Азербайджанского детского ансамбля.

В завершение вечера Культурное общество Северной Калифорнии вручило сертификаты активистам диаспоры.