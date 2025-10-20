Американцы, постоянно проживающие за пределами страны, всё чаще отказываются от гражданства США по политическим причинам.

Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на иммиграционных юристов. По их данным, ежегодно гражданства США лишаются от 5 до 6 тысяч человек. Ранее основными причинами назывались налоговые и организационные сложности, однако теперь ключевую роль играет недовольство политическим курсом страны.

Согласно опросу, проведённому международной консалтинговой компанией Greenback, в период с 2024 по 2025 год 51% американцев, проживающих за рубежом, заявили, что рассматривают возможность отказа от гражданства именно из-за несогласия с политической обстановкой в США.