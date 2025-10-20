20 октября 2020 года азербайджанские войска в результате контртеррористической операции освободили следующие населенные пункты:

Физулинский район: Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы.

Джебраильский район: Сарафша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли.

Ходжавендский район: Агджакенд, Мюлькюдере, Дашбаши, Гюнешли, Чинарлы.

Зангиланский район: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хекери, Шарифан, Муганлы и город Зангилан.

Об этом в тот же день заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

Согласно распоряжению Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года, 20 октября в Азербайджане отмечается как День города Зангилан.