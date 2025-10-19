Президент Колумбии Густаво Петро заявил в социальной сети X, что правительство США совершило убийство и нарушило суверенитет страны, атаковав колумбийский рыболовецкий катер 16 сентября.

По словам Петро, катер был колумбийским, двигатель которого был поднят в знак неисправности и выключен. Рыбак Алехандро Каранса не имел никакого отношения к наркоторговле и занимался исключительно рыбалкой.

Президент подчеркнул, что власти страны ожидают объяснений от правительства США, и обратился в генеральную прокуратуру, чтобы принять меры по защите семей погибших и рассмотреть возможность участия в международных судебных процессах.