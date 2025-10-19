На сайте телеканала Euronews опубликована статья под названием «Азербайджан укрепляет связи со Святым Престолом, проводя реставрационные работы в Ватикане».

В ней подчеркивается, что наша страна укрепляет связи со Святым Престолом и католическим миром, поддерживая реставрацию исторических катакомб в Ватикане и, параллельно, строительство новой католической церкви в Азербайджане, уточняет «Азериспорт».

Доводится до внимания, что исторические катакомбы Коммодиллы, датируемые IV веком, были полностью отреставрированы в Святом Престоле при поддержке нашей страны, и в церемонии открытия проекта приняла участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева. Проект восстановления был осуществлен на основе договора о реставрации катакомб Коммодиллы, подписанного 4 марта 2021 года между Фондом Гейдара Алиева и Папской комиссией по священной археологии. Отмечалось, что местонахождение катакомб было обнаружено в XVIII веке, первые исследования начались в 1900 году. Катакомбы, где находятся первые артефакты раннехристианского периода, также известны тем, что там похоронены христианские мученики Феликс и Адавкт, и являлись местом паломничества верующих в средние века.

В материале говорится, что первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в ходе своего официального визита в Ватикан встретилась с Папой Римским Львом XIV и понтифик подчеркнул важность межконфессионального диалога с Азербайджаном.

Сообщается, что первый вице-президент Азербайджана также посетила Ватиканскую апостольскую библиотеку, ознакомилась с ходом реставрационных работ в соборе Святого Павла и посетила крупнейшую в Европе детскую больницу Bambino Gesu.

В статье подчеркивается, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Святым Престолом значительно развились в последние годы. Обе стороны активно участвуют в реставрационных работах, научном сотрудничестве и культурном обмене.

«В качестве еще одного свидетельства этого растущего сотрудничества в Баку будет построен второй католический храм в честь Иоанна Павла II. Место, где будет расположен храм, было одобрено секретарем Святого Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером в декабре прошлого года. Проект отражает рост католической общины в Азербайджане и постоянное развитие межконфессионального диалога», — отмечается также в статье.