В Мюнхене на аукционе RM Sotheby’s продали мотоцикл Папы Римского Льва XIV. Уникальный BMW R 18 Transcontinental 2024 года выпуска ушёл с молотка за 156 тысяч евро.

Как сообщили организаторы торгов, мотоцикл был подарен Папе Римскому в сентябре 2025 года и изготовлен по индивидуальному заказу. На топливном баке байка понтифик оставил свой автограф.

Вырученные средства будут направлены в Missio Austria — благотворительную организацию под патронажем Папы Римского, которая планирует использовать их для помощи детям Мадагаскара.