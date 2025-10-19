Президент США Дональд Трамп в борьбе с наркотрафиком опирается на те же полномочия, что и администрация Джорджа Буша-младшего, объявившего в 2001 году «войну против терроризма», сообщает Associated Press (AP).

Согласно материалу, Трамп оправдывает удары, заявляя, что США находятся в вооруженном конфликте с наркокартелями. Он применяет право захватывать и задерживать подозреваемых, а также использовать смертоносную силу для устранения руководства картелей, рассматривая наркоторговцев как солдат противника в традиционной войне.

AP отмечает, что репатриация задержанных позволяет администрации избежать вопросов о правовом статусе и конституционности операций, а также вопросов, связанных с глобальной войной с терроризмом.

Некоторые ученые-юристы считают, что тайные операции на территории Венесуэлы и применение военной силы против картелей могут выходить за рамки международного права.