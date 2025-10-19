Находящаяся в Женеве спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с генеральным секретарём Межпарламентского Союза (МПС) Мартином Чунгонгом на полях 151-й Ассамблеи МПС.

Стороны обсудили текущее и перспективное сотрудничество между Милли Меджлисом и Межпарламентским Союзом, выразив удовлетворение достигнутым уровнем взаимодействия.

Отмечалось, что подобные мероприятия создают благоприятные возможности для обсуждения актуальных международных вопросов и способствуют укреплению парламентских связей между государствами.

Во время беседы была подчеркнута важная роль МПС в развитии межгосударственного диалога, а также высоко оценена инициатива президента Ильхама Алиева по созданию Парламентской сети Движения Неприсоединения, которая сегодня демонстрирует заметные успехи в институциональном укреплении и росте международного авторитета под председательством Милли Меджлиса Азербайджана.