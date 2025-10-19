Парламент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) должен созвать срочное заседание и принять решение о присоединении к Турции, заявил председатель турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.

Комментируя предварительные итоги выборов президента в ТРСК, политик подчеркнул, что результаты голосования при низкой явке не могут отражать волю народа.

«Судьба турок-киприотов не может быть решена таким участием. Даже если результаты объявлены избирательным советом, парламент ТРСК должен немедленно провести заседание, объявить о неприятии итогов выборов и принять решение о присоединении страны к Турции», — заявил Бахчели, слова которого приводит Haber Global.

По его словам, дальнейшие шаги должны быть направлены на «укрепление единства турецкого мира».