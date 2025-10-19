Президент США Дональд Трамп на напряженной встрече в Белом доме в пятницу призвал президента Украины Владимира Зеленского принять условия России по прекращению войны, предупредив, что российский лидер Владимир Путин «уничтожит» Украину, если он не согласится.

По словам осведомленных источников The Financial Times, встреча президентов США и Украины не раз превращалась в «перепалку», при этом Трамп «постоянно ругался».

Они добавили, что президент США отбросил карты линии фронта в Украине, настоял на том, чтобы Зеленский сдал весь Донбасс Путину, и неоднократно повторил тезисы, озвученные российским лидером в телефонном разговоре днем ​​ранее.

По словам европейского чиновника, осведомленного о встрече, Трамп сказал Зеленскому, что тот проигрывает войну, предупредив: «Если [Путин] этого захочет, он вас уничтожит».

По словам одного из чиновников, после встречи «Зеленский был настроен крайне негативно», добавив, что европейские лидеры «не были оптимистичны, но прагматичны в планировании следующих шагов».