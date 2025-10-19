Американская компания Auterion объявила о завершении программы Artemis и представила долгодействующий ударный беспилотник Artemis ALM‑20, разработанный совместно с партнёром из Украины. Компания утверждает, что дрон способен преодолевать расстояния до 1600 километров и нести боеприпас массой порядка 40–45 кг.

По словам производителя, система использует бортовой компьютер Skynode N и визуальную навигацию Auterion, что позволяет выполнять наведение и поражение целей даже при глушении или отсутствии спутниковой навигации; в финальной фазе полёта задействована система терминального наведения для высокой точности.

Auterion опубликовала тестовые материалы и видеокадры, указывающие на успешные полёты и демонстрацию возможностей наведения и поражения; компания сообщила о готовности к серийному производству и предложении системы ведомствам США и партнёрам. Отдельные сообщения также отмечают, что испытания проводились в операционной обстановке.