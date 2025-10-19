Решение польского суда освободить гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к теракту на газопроводе «Северный поток», и отказ от его экстрадиции в Германию вызвало резкую дискуссию в социальной сети X между министрами иностранных дел Польши и Венгрии — Петером Сийярто и Радославом Сикорским.

Сийярто охарактеризовал судебное решение как «скандальное», заявив, что оно создаёт «опасный прецедент» в Европе и по сути демонстрирует, что «если вам не нравится какая‑то инфраструктура в Европе, вы можете её взорвать». Министр подчеркнул, что таким образом Варшава якобы легитимизирует террористические атаки.

В ответ Сикорский отверг подобную интерпретацию. По его словам, в ситуации, когда иностранный агрессор бомбит страну, законной может быть ответная мера, направленная на «саботаж возможностей агрессора финансировать войну», что он охарактеризовал как самооборону.