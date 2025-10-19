Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана совместно с Министерством экологии и природных ресурсов организует месячник «Чистый воздух», который пройдет с 20 октября по 20 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба МВД.

По расчетам ведомства, около 88% вредных выбросов приходится на автомобили. Эксплуатация неисправных транспортных средств не только загрязняет атмосферу, но и часто становится причиной пробок и дорожно-транспортных происшествий.

Цель месячника — предотвращение загрязнения воздуха путем ограничения эксплуатации автомобилей, уровень выбросов которых превышает установленные нормы.

«Физические и юридические лица, использующие автомобили с превышением допустимых выбросов, несут ответственность в соответствии с законодательством», — подчеркнули в МВД.