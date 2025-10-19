Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не получит никаких уступок — ни территориальных, ни политических, а Украина вместе с союзниками продолжит усиливать давление на Москву, чтобы добиться справедливого мира.

«Ничего не подарим агрессору и ничего ему не забудем. Российским войскам не достанется ни территорий, ни другого. Мы четко видим, что эта Россия — долговременная угроза», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас особенно важно долговременное сотрудничество с Европой и реальные результаты взаимодействия, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. По словам президента, Украина активно координирует позицию с европейскими лидерами, чтобы обеспечить единое и правильное давление на Россию.