Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сможет добиться мирного урегулирования конфликта в Украине, подчеркнув, что между Соединенными Штатами и Россией существует большой потенциал для развития торговли, сообщает Fox News.

«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто. Есть война, но есть и великолепный потенциал для торговли», — отметил американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что у него сохраняются «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что дипломатические каналы остаются важным инструментом для достижения стабильности.