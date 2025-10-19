Во время полёта из Денвера в Лос-Анджелес у самолёта Boeing 737 MAX авиакомпании United Airlines на высоте около 11 тысяч метров образовалась трещина на лобовом стекле. Об этом сообщил портал The Aviation Herald.

На борту находились 140 человек, пострадавших нет. Экипаж принял решение изменить маршрут и направил самолёт в Солт-Лейк-Сити, где успешно приземлился примерно через 50 минут после начала инцидента.

Пассажирам рейса был предоставлен резервный самолёт, и они прибыли в Лос-Анджелес с задержкой около шести часов.