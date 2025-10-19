Экс-губернатор Калифорнии и голливудский актёр Арнольд Шварценеггер предложил собственный план по сохранению демократии в США в эфире вечернего телешоу «В настоящее время с Биллом Маром».

По словам Шварценеггера, одной из инициатив может стать «акт о сохранении демократии», который предусматривал бы сделать день выборов выходным.

Кроме того, актёр считает необходимым создание честной комиссии по избирательным округам и введение идентификационной карты избирателя. Он подчеркнул, что подобные меры уже успешно реализуются в европейских странах.