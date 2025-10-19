Социальная сеть X (ранее Twitter), принадлежащая Илону Маску, готовится к запуску платформы для торговли уникальными юзернеймами, аналогичной сервису Telegram.

Специальный верифицированный профиль Handle Marketplace анонсировал скорый старт этой площадки, где пользователи смогут претендовать на неактивные ранее занятые имена.

На текущем этапе функция доступна для подписчиков Premium Businesses Full Access. После полномасштабного запуска сервис станет доступен и для Premium+, которые смогут запрашивать имена без дополнительных затрат.

Передача «наиболее редких» юзернеймов будет зависеть от активности претендентов: охватов публикаций, частоты постинга и других метрик. Пользователи, отменившие подписку Premium+, потеряют право на выбранное имя.

Функция повторяет инициативу мессенджера Telegram: инструмент Fragment, запущенный 27 октября 2022 года, позволяет пользователям торговать именами через криптовалюту Ton с фиксацией прав на блокчейне.