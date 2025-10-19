Microsoft объявила о переходе на новый формат гибридной работы под названием «3+2», который предполагает три дня в офисе и два дня удаленно. Полный переход на новую систему должен завершиться к февралю 2026 года и будет действовать во всех американских и международных офисах компании. Об этом сообщает The Verge.

Правила распространяются на сотрудников, проживающих в радиусе 80 километров от офисов. Для некоторых категорий, таких как аккаунт-менеджеры, консультанты и сотрудники полевого маркетинга, сохраняется более гибкий подход.

Сотрудники могут запросить исключение до 19 сентября, если в их офисе нет закрепленной команды или клиентов, либо путь на работу связан с серьезными логистическими трудностями.

По данным Microsoft, решение основывается на анализе продуктивности команд: компания считает, что, чаще работая в офисе, сотрудники достигают лучших результатов. Некоторые работники выразили опасения, что новые требования могут рассматриваться как скрытая оптимизация штата после недавнего сокращения около 15 тыс. человек.