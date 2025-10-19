В рамках расследования уголовного дела, фигурантом которого является бывший руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, следователи допросили не только самого Мехтиева, но и его супругу Галину Мехтиеву. Об этом сообщает musavat.com.

Этот факт свидетельствует о том, что супруги рассматриваются следствием не только как члены одной семьи, но и как лица, располагающие важной информацией.

По данным источника, показания Галины Мехтиевой могут помочь следствию установить детали, касающиеся ближайшего окружения и финансовых операций Рамиза Мехтиева.