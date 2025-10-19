Экс-президент США Джо Байден, заметно похудевший, впервые появился на публике после сообщений о прохождении лучевой терапии при лечении рака предстательной железы.

Байден посетил вечернюю мессу в католической церкви Святого Иосифа на Брендивайн, где он бывает уже много лет. 82-летнего политика сфотографировали при выходе из храма: он шел медленно, опираясь на спутницу, а на его лице были заметны шрамы после недавней операции по удалению кожной опухоли.

После службы Байден пообщался с прихожанами около десяти минут, а затем покинул церковь без супруги Джилл Байден, которая не присутствовала на мероприятии.

Ранее представители бывшего президента сообщили, что он проходит пятинедельный курс лучевой и гормональной терапии. По словам врачей, рак имеет высокую степень злокачественности (оценка по шкале Глисона — 9), однако чувствителен к гормональному лечению, что позволяет сдерживать развитие заболевания при помощи медикаментов и радиации.