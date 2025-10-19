Грузия работает над созданием совместных пограничных контрольно-пропускных пунктов с Азербайджаном в рамках концепции «единого окна».

Об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили во время встречи министров финансов и глав центробанков стран Центральной Азии и Кавказа с заместителем гендиректора Международного валютного фонда Бо Ли в Вашингтоне.

По его словам, реализация этой инициативы требует упрощения процедур и модернизации инфраструктуры. Министр отметил, что в последние годы в Грузии предприняты важные шаги в сфере цифрового налогообложения, эффективного таможенного контроля и упрощения госуслуг.

Хуцишвили подчеркнул важность завершения строительства автомагистралей до границ с Азербайджаном, Турцией и Арменией, что позволит укрепить транспортные связи.

Говоря о Среднем коридоре, министр отметил, что для его устойчивого развития необходимы тесное региональное сотрудничество и поддержка международных финансовых институтов.