Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в США принял участие во встрече Совета директоров стран-членов Исламского банка развития (ИБР) и приеме, организованном в их честь в ходе ежегодного собрания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка 2025 года.

Об этом министр сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, встреча стала полезной платформой для обмена мнениями по приоритетам устойчивого и инклюзивного развития с председателем Группы ИБР Мухаммедом Сулейманом Аль-Джасиром и представителями стран-членов.

Особое внимание было уделено подготовке Азербайджана к проведению ежегодного собрания Группы ИБР в 2026 году, а также вопросам укрепления сотрудничества с исламскими финансовыми институтами для достижения общих целей развития.

During our visit to the #UnitedStates, we attended the meeting and Luncheon of the Governors of the Islamic Development Bank Member States, organized within the framework of the 2025 Annual Meetings of the International Monetary Fund (@IMFNews) and the World Bank Group… pic.twitter.com/WVzZaEay0y

