Администрация Трампа, готовясь к новым переговорам с РФ, усилила давление на Украину. Об этом сообщает Wall Street Journal.

При этом Белый дом проявляет осторожность в отношении усиления санкций против Москвы, пишет издание. Бывший помощник госсекретаря США по Европе Дэниел Фрид отметил, что у Вашингтона есть инструменты для усиления экономического и военного давления на Россию, однако они не используются.

По данным издания, Украина сейчас испытывает дипломатическое давление. Это проявилось во время визита Зеленского в США, где он не получил обещаний о передаче ракет большой дальности «Томагавк».