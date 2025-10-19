В Оксфорде, на Сент-Джайлс-роуд, старый общественный туалет превратили в бутик-отель The Netty, сообщает Oddity Central. Здание было построено в 1895 году во времена королевы Виктории и более века служило мужским туалетом, закрытым только в 2008 году из соображений безопасности.

После долгих лет забвения владелец решил вдохнуть в старое помещение новую жизнь. Сегодня The Netty считается одним из самых необычных отелей Оксфорда.

«Мы хотели создать пространство для путешественников, которые ищут персонализированный опыт. Здесь каждая деталь продумана, чтобы сохранить дух истории и при этом сделать пребывание комфортным», — рассказала менеджер отеля Ана Пиньейру.

Отель предлагает две комнаты, стоимость проживания — от £170 за ночь. Здесь нет ресепшена, ресторана или обслуживания номеров, но гостей встречают бесплатным коктейлем и круглосуточной «горячей линией» для любых вопросов.

Интерьер оформлен в современном минималистичном стиле, с уважением к истории здания.

