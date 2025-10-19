Американский аналитический журнал The National Interest рассмотрел два возможных способа передачи Украине ракет Tomahawk и платформ для их запуска и пришёл к выводу, что оба варианта малоэффективны.

Первый способ — передать Украине крейсер класса «Тикондерога». Однако это потребует дополнительной подготовки экипажа, а после выхода судна в Черное море Черноморский флот России сможет отследить корабль и потопить его ещё до того, как ракеты будут запущены.

Второй вариант подразумевает передачу Киеву наземных пусковых установок, например Mk 70, которые можно интегрировать с уже имеющейся техникой ВСУ. Однако журнал отмечает, что количество передаваемых ракет будет крайне ограниченным и в сочетании с британскими Storm Shadow и немецкими Taurus оно мало повлияет на соотношение сил с Российской Федерацией.