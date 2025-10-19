Звезда американского футбола Ник Мэнголд обратился к своим подписчикам с просьбой пожертвовать ему почку. Пост о хронической почечной недостаточности был опубликован на его странице в Instagram.

Футболист впервые рассказал о прохождении курса диализа, необходимости пересадки почки и возможности того, что потенциальным донором может стать один из его подписчиков.

«В 2006 году у меня диагностировали генетический дефект, который привел к хронической болезни почек. Я всегда знал, что пересадки не избежать, но думал, что времени будет больше. К сожалению, сейчас у меня нет родственников-доноров», — написал Мэнголд.

Помимо поиска донора, спортсмен нуждается в финансовой поддержке для проведения операции. Он выразил благодарность всем, кто готов оказать помощь.