Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что диалог между Россией и новыми властями Сирии имеет особую ценность.

В интервью телеканалу Ülke TV он отметил, что временный президент Сирийской Арабской Республики Ахмед аш-Шараа не занял радикальную позицию и не отказался от контакта с Москвой.

Фидан положительно оценил действия обеих сторон — как России, так и Сирии. «Они в чём-то приходят к согласию, в чём-то — нет, но главное, что начат диалог и ведутся переговоры. Это действительно ценно», — подчеркнул министр.