Итальянские СМИ широко осветили встречи, проведенные первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, и мероприятия, в которых она приняла участие в ходе своего официального визита в Святой Престол. Об этом сообщает «Азертадж».

В материалах, опубликованных информационными агентствами Askanews и Italpress, а также порталами Agenparl и Notizie Tiscali, говорится о том, что визит первого вице-президента Мехрибан Алиевой запомнился насыщенной повесткой дня и многочисленными встречами на высоком уровне, он проходил на фоне дальнейшего укрепления безупречных двусторонних отношений между Азербайджаном и Ватиканом, а также активизации культурного, научного и дипломатического сотрудничества.

Доводится до внимания, что 16 октября в рамках визита первый вице-президент и члены ее семьи приняли участие в церемонии открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы, реализованного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и ознакомились с проведенными реставрационными работами.

В материалах отмечается, что договор о реставрации катакомб Коммодиллы между Фондом Гейдара Алиева и Папской комиссией по священной археологии был подписан 4 марта 2021 года. Подчеркивается, что этот проект является новым этапом в многолетнем сотрудничестве Ватикана и Азербайджана.

Сообщается, что, встретившись в тот же день с архипресвитером Базилики Святого Павла кардиналом Джеймсом Харви, первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с ходом реставрационных и строительных работ, проводимых в базилике при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Первый вице-президент Азербайджана также посетила крупнейшую в Европе педиатрическую больницу Bambino Gesu, ознакомилась с лабораториями молекулярной генетики и клинической диагностики.

В материалах напоминается, что 10 сентября текущего года между Фондом Гейдара Алиева, Министерством здравоохранения Азербайджана и педиатрической больницей Bambino Gesu Святого Престола был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Сотрудничество с больницей Bambino Gesu внесет весомый вклад в лечение редких заболеваний, развитие молекулярной генетики, клинической диагностики и других соответствующих отраслей в Азербайджане. Это партнерство предоставит азербайджанским ученым и исследователям возможность освоить передовые научные подходы и проводить исследования в лабораториях, оснащенных современным оборудованием. В результате в нашей стране будет сформирован кадровый потенциал, способный проводить самостоятельные научные исследования в этих областях, будут созданы условия для открытия новых лабораторий, отвечающих международным стандартам. Также в рамках сотрудничества предусмотрено участие азербайджанских специалистов в области здравоохранения в программах обучения и обмена.

Доводится до внимания, что 17 октября первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках своего официального визита в Святой Престол – Ватикан встретилась с Папой Римским Львом XIV. На встрече была предоставлена информация о деятельности Католической церкви Святого Престола в Азербайджане, а также о подготовке к строительству второй католической церкви.

Папа Римский Лев XIV отметил многолетнюю историю двустороннего сотрудничества между государством Ватикан и Азербайджаном. Указав, что отношения получили значительное развитие благодаря инициативам, выдвинутым Мехрибан ханым несколько лет назад, Папа Римский поблагодарил первого вице-президента. Лев XIV отметил, что это сотрудничество придало огромный импульс межрелигиозному и межцивилизационному диалогу и Азербайджан в этом отношении находится в первых рядах в мировом масштабе. Глава Святого Престола просил передать президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность за выделенный участок земли под строительство второй католической церкви. Первый вице-президент Мехрибан Алиева пригласила Папу Римского посетить с визитом Азербайджан.

В тот же день первый вице-президент Азербайджана встретилась с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, в ходе обсуждений обе стороны выразили удовлетворение позитивным развитием двусторонних отношений.

Пьетро Паролин высоко оценил строительство второй католической церкви в Баку, назвав это проявлением заботы и уважения ко всем религиям в Азербайджане. Государственный секретарь Ватикана поздравил нашу страну с парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразил безоговорочную поддержку Ватикана установлению мира в регионе.

В статьях также отмечается, что первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с президентом Губернаторства Государства-Города Ватикан монахиней Раффаэллой Петрини и вместе с ней приняла участие в церемонии посадки деревьев в садах Ватикана, ознакомилась с реставрационными работами, проводимыми в соборе Святого Петра в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева, посетила Апостольскую библиотеку и Апостольский архив Ватикана, а также совместно с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином приняла участие в официальном открытии административного офиса посольства Азербайджана в Святом Престоле.