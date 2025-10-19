В Пекине в возрасте 103 лет умер известный физик, Нобелевский лауреат и академик Китайской академии наук Чжэнь Ин Янг, сообщает агентство «Синьхуа».

Учёного считали одним из величайших физиков XX века. Он известен исследованиями нарушения законов четности во взаимодействиях элементарных частиц, за которые вместе с Цун-Дао Ли получил Нобелевскую премию по физике 1957 года.

Вместе с Робертом Миллсом Чжэнь Ин Янг разработал теорию Янга-Миллса, ставшую основой Стандартной модели физики частиц и одним из главных достижений современной науки.

После Второй мировой войны он уехал в США, чтобы продолжить учебу и научную работу. Вернувшись в Китай, физик посвятил себя преподаванию и воспитанию молодых ученых в Университете Цинхуа, передав университету свою коллекцию из более чем 2 тысяч книг и рукописей. Он оставался примером скромности, энергичности и преданности науке до последних лет жизни.

Китайские пользователи соцсетей выразили скорбь и называют ученого «великим ученым, который доказал, что Китай не уступает передовой науке», а его вклад — «мостом между китайской и западной наукой».

Чжэнь Ин Янг умер от болезни, детали которой не уточняются. Его жизненный путь отражает развитие современного Китая от кризисных времен до научного подъема и национальной гордости.