Сирия обсуждает с Россией пересмотр заключенных при прежних властях арабской республики соглашений, в том числе о российских военных базах.

Об этом сообщил глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани в интервью телеканалу Al-Ikhbaria, подчеркнув при этом, что новые соглашения пока не подписаны.

По его словам, «начало отношений с Россией было постепенным» и к настоящему моменту между странами «нет действующих соглашений». «Существовали соглашения с предыдущим режимом, и, конечно, мы их не приняли, они были приостановлены. К настоящему моменту мы еще не достигли новых соглашений», — подчеркнул министр. «Российские базы в настоящее время являются предметом переговоров и переосмысления их роли», — заявил глава МИД. Он подчеркнул, что «нынешнее присутствие можно назвать приостановленным» и необходимо решить, «каким будет российское присутствие, если оно останется».

По словам аш-Шейбани, эти вопросы были на столе переговоров между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и российским лидером Владимиром Путиным в Москве.