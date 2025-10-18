Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам тюремного заключения, будет отбывать наказание в одиночной камере.

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Как стало известно телеканалу, с 21 октября Саркози будет содержаться в изоляторе тюрьмы Санте, которая расположена на юге Парижа. На сегодняшний день это единственная тюрьма, оставшаяся в пределах французской столицы.

В этом учреждении есть отделение для уязвимых лиц, куда бывшего политика, вероятно, и поместили бы из-за его возраста (70 лет) и его известности, однако, по информации телеканала, этого не произойдет.