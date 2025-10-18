Турецкие добровольцы приступили к разбору завалов в секторе Газа.

Об этом сообщили РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи «Права и свободы человека» (IHH).

«Жизнь вновь расцветает на севере сектора Газа, разрушенном после атак Израиля. Мы приступили к разбору завалов, расчистке дорог и очистке окружающей среды, чтобы восстановить базовые условия для жизни», — сообщили в фонде.

«Турция так же, как она обеспечила прекращение огня в секторе Газа, будет плечом к плечу с Египтом обеспечивать всей необходимой поддержкой усилия по восстановлению Газы через общественные организации и группы добровольцев», — написал в свою очередь в соцсети X посол Турции в Каире Салих Мутлу Шен, комментируя работу добровольцев.