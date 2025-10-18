В субботу в США проходят многотысячные протесты под девизом (No Kings) в ответ на так называемое «злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа».

Протестами управляет коалиция организаций, включая Американский союз защиты гражданских свобод, Individible, 50501 и другие.

Организаторы прогнозируют, что в этот день в США состоятся не менее 2,6 тыс. демонстраций, включая такие крупные города, как Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия, Чикаго и Лос-Анджелес, и в них примут участие миллионы людей.