Четверо граждан Ирана, отбывавших наказание в тюрьмах Азербайджана, были переданы иранской стороне для дальнейшего отбывания срока в Иране.

Об этом сообщило Министерство юстиции Ирана, сообщает IRNA.

Как отметил заместитель министра юстиции по правам человека и международным вопросам, председатель Комитета по передаче заключенных Аскар Джалалиан, осужденные были переданы представителям властей провинции Гилян, расположенной на севере Ирана, где они продолжат отбывать наказание.

По словам Джалалиана, большинство иранских граждан, находящихся в тюрьмах за рубежом — особенно в соседних странах, — осуждены по обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков или хранением запрещенных веществ.

Соглашение о передаче заключенных между Ираном и Азербайджаном не действовало в течение трёх лет и было возобновлено в результате этой передачи.