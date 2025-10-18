Азербайджан и Иран займутся сохранением гирканских лесов от изменения климата.

Как сообщают иранские СМИ, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев и начальник Департамента охраны окружающей среды Ирана Шина Ансари в кулуарах глобального форума по нулевым отходам, который проходит в Стамбуле, Турция, с 17 по 19 октября, провели встречу и обсудили расширение двусторонних и региональных связей в сфере окружающей среды. Они также договорились разработать совместные действия по сохранению гирканских лесов от изменения климата.

Также стороны подчеркнули необходимость реализации совместных мер в связи со снижением уровня воды в Каспийском море.