В продуктовом магазе, расположенном на улице М. Давудоглу в Бинагадинском районе столицы избили покупателя, сообщает Lent.az.

Пожилой житель Баку зашёл в магазин с пакетом другого магазина, где перед этим он приобрёл хлеб и другие продукты. Во втором — он искал товар, которого не нашёл ранее. Не обнаружив его и во втором магазине, мужчина решил выйти.

В этот момент его остановил 20-летний охранник магазина — Видади Гадимов (имя и фамилия изменены), который потребовал показать содержимое пакета. Между ними завязался спор.

По словам обвиняемого, он лишь выполнял свои обязанности — предотвращал случаи краж. Он утверждает, что мужчина грубо ответил ему: «Кто ты такой?» — и начал ругаться. «Я сказал, что я охранник. Признаю, в тот момент я был не в форме и без удостоверения. Когда он продолжил оскорблять, я не выдержал и ударил его кулаком в лицо. Сожалею о содеянном», — рассказал Гадимов.

Пострадавший заявил, что от удара потерял равновесие, упал и на короткое время потерял сознание.

Против охранника было возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК Азербайджана. Однако в ходе судебного разбирательства обвинение было переквалифицировано на статью 128 (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью).

Бинагадинский районный суд под председательством судьи Замига Багирова приговорил обвиняемого к 8 месяцам и 28 дням ограничения свободы.