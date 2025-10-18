Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провёл встречу с делегацией под руководством командующего Центрального командования США, адмирала Бреда Купера, сообщает Министерство обороны страны.

Министр обороны рассказал гостям об успешных реформах, проводимых в Азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение мероприятиями, осуществляемыми по различным направлениям двустороннего сотрудничества, и существующими связями.

В свою очередь, адмирал Купер поблагодарил за теплый прием и гостеприимство, подчеркнув пользу взаимных визитов для дальнейшего укрепления связей. Выразив благодарность за вклад военнослужащих Азербайджанской армии в небоевую миссию в Афганистане, гость подчеркнул необходимость развития сотрудничества.