На митинге в центре Еревана движение «По-своему» арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна представило план мирной смены власти в Армении, а координатор движения Нарек Карапетян заявил, что участники решат, будет ли происходить смена власти, сообщают армянские СМИ.

По его мнению, нужно добиться того, чтобы использование властями административного ресурса, принуждение к голосованию за них 10-20 тыс. граждан не оказало серьезного влияния на итоги выборов.

Карапетян отметил, что до этого было много оппозиционных движений, чья деятельность по тем или иным причинам не увенчалась успехом.

Чтобы борьба была успешной, собравшиеся на площади десятки тысяч людей должны активно общаться со своим окружением, родственниками, соседями и рассказывать им правду, сказал он.

«Если каждый из присутствующих здесь сумеет открыть глаза хотя бы трем людям, чтобы те заняли правильную гражданскую позицию, уверяю вас, через несколько месяцев ситуация в нашем обществе изменится, у властей не будет шанса остаться…», – заявил Карапетян.

В качестве одной из первоочередных задач новых властей он назвал борьбу с нищетой. У каждого района Еревана, у каждой общины и области Армении должен быть план развития – промышленного, туристического, сельскохозяйственного.

«После смены власти мы обещаем выделить представителям «Гражданского договора» две должности, которые будут связаны с асфальтом (они любят укладывать на асфальт и размазывать по асфальту). У них хорошо получается только это», – заметил координатор движения «По-своему».

Комментируя нападки властей на Церковь, Карапетян сравнил процесс с отношением к армии. Представители власти неоднократно утверждали, что генералы и другие офицеры коррумпированы, не хотят воевать. За несколько лет десятки военных были уволены из рядов ВС Армении.

«Говорили, что генералы и офицеры плохие, а солдат хороший. Теперь говорят, что архиереи плохие, а иереи хорошие. Создают разделительные линии здесь, больше нигде не могут, ведь 95% (граждан) – это последователи ААЦ», – сказал Карапетян.

По его словам, подобные противопоставления в армии, в Церкви используются для разрушения этих институтов.

Акция движения «По-своему» в поддержку и с требованием освобождения Самвела Карапетяна принимают участие политические и общественные деятели, священнослужители, рядовые граждане.