К 2026 году между Сомали и Азербайджаном будет действовать безвизовый режим. Посол-нерезидент восточноафриканского государства в Азербайджане Фатудин Али Мохамед отметил, что между странами уже действует безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов. В ближайшие месяцы аналогичное соглашение вступит в силу для обладателей служебных паспортов, а к 2026 году – и для владельцев обычных паспортов, сообщает Report.

По его словам, Азербайджан также присоединится к энергетическим проектам, реализуемым Турцией и Сомали.

Между двумя странами также продолжается сотрудничество в сфере образования: 20 сомалийских студентов обучаются в азербайджанских вузах по бюджетной линии и получают госстипендию, а в будущем планируется программа обмена для преподавателей и проведение совместных семинаров.

Напомним, что в ходе 19-й министерской встречи Движения неприсоединения в Кампале были подписаны соглашения об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов между Азербайджаном, Угандой и Сомали.