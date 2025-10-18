Во время обысков в Тбилиси и регионах Грузии у бывшего премьера Ираклия Гарибашвили, экс-главы СГБ Григола Лилуашвили, бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, экс-замглавы Минэкономики Ромео Микаутадзе и ряда других лиц изъяли $ 7,22 млн, золотые украшения и картины, сообщили в СГБ страны. Обыски также прошли в домах их родственников и связанных с ними лиц, передают грузинские СМИ.

В результате также обнаружены наличные деньги — 136 тыс. лари, 181 золотое украшение и часы, дорогие картины, документация, 50 мобильных телефонов и 119 компьютеров.

В данный момент изучаются документации и содержание компьютеров, а также реального происхождения наличных денег, после чего будут предприняты меры для задержания виновных.

Ромео Микаутадзе был задержан в июне 2025 года. Он занимал должность замминистра экономики и устойчивого развития Грузии с 2021 года, а 30 декабря 2022 года стал первым заместителем министра. Он занимал эту должность до 11 февраля 2024 года

Расследование выявило, что Микаутадзе незаконно использовал свое служебное влияние, круг знакомств и опыт в сфере энергетики для предоставления различным лицам неправомерного преимущества в целях извлечения личной выгоды.

В обмен на оказание незаконной помощи этим лицам он получал от них доли в энергетических компаниях, гидроэлектростанциях и различных предприятиях, утверждает следствие. Формально эти доли были зарегистрированы на имя других доверенных Микаутадзе лиц, но контролировались самим задержанным.

Кроме того, в период пребывания на должности в министерстве экономики он систематически злоупотреблял служебными полномочиями, что привело к нарушению законных интересов государства.

Для сокрытия источника незаконных доходов Микаутадзе регистрировал имущество на подставных лиц, маскировал местонахождение, в том числе зачислял деньги на свои банковские счета и счета членов своей семьи через различных лиц. Для этого осуществлялась фиктивная купля/продажа недвижимого имущества, искусственное завышение или занижение стоимости имущества в договорах, а также путем иных финансовых транзакций.

На данном этапе следствия установлено, что Микаутадзе с помощью лиц, находящихся с ним в преступной связи, осуществил незаконную необоснованную легализацию дохода в особо крупных размерах в размере 2 556 192 лари.