Министерство иностранных дел Эстонии на своём аккаунте в «X» поздравило народ Азербайджана с Днем независимости.
«Эстония искренне поздравляет народ Азербайджана с Днём восстановления независимости. Мы ценим наши дружеские отношения и надеемся на дальнейшее сотрудничество».
Estonia 🇪🇪 warmly congratulates the people of Azerbaijan 🇦🇿 on the occasion of Restoration of Independence Day.
We value our friendly relations and look forward to continued cooperation. pic.twitter.com/SgVTp3NJh7
— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) October 18, 2025