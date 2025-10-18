Из города Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая стартовали первые международные мультимодальные контейнерные перевозки по маршруту Китай–Кыргызстан–Узбекистан–Туркменистан–Азербайджан.

Грузы будут доставляться железной дорогой из городов Сиань и Чэнду до Кашгара, далее автотранспортом до города Ош, затем снова железной дорогой до туркменского порта, а из порта Туркменистана в Баку – морским транспортом, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Запуск нового маршрута укрепляет торгово-логистическое сотрудничество, повышает эффективность перевозок и вносит вклад в развитие нового транспортного коридора между Азией и Европой в рамках инициативы «Один пояс, один путь».