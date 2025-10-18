Азербайджан укрепляет региональное лидерство, расширяя сотрудничество со стратегическими партнерами. Об этом заявил посол Украины в Баку Юрий Гусев, сообщают СМИ.

Дипломат подчеркнул, что 18 октября Азербайджан отмечает 34-ую годовщину восстановления своей независимости: «Сегодня Азербайджан не только полностью восстановил свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ, но и активно укрепляет региональное лидерство, расширяя политическое, экономическое, энергетическое и оборонное сотрудничество со стратегическими партнерами. Украина искренне поздравляет Азербайджан с этой значимой датой и выражает благодарность за помощь и последовательную поддержку в вопросах территориальной целостности и государственного суверенитета».

По его мнению, стратегическое партнерство между Украиной и Азербайджаном является важным фактором укрепления безопасности и стабильности в регионе. Обе страны объединяет общее стремление защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также активное сотрудничество в сферах безопасности, энергетики, экономики и дипломатии, создающее надежную основу для долгосрочного развития.

Дипломат отметил, что для Украины особенно ценен опыт Азербайджана в урегулировании карабахского конфликта.

«Анализируя опыт Карабаха, можно видеть, что даже после длительных и разрушительных конфликтов мир возможен при наличии политической воли, международной поддержки и координации действий на стратегическом уровне. Важным примером этого стало подписание в этом году президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при поддержке и непосредственном участии президента США Дональда Трампа мирной декларации. Это историческое событие, изменившее ситуацию с безопасностью в регионе, подчеркивает, что международное посредничество и решимость лидеров способны превращать кризисные ситуации в реальные возможности для мира и развития», — отмечает он.