Утверждение о присвоении государственных средств в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе является ложным. В социальных сетях распространилась информация, якобы бухгалтер и генконсул Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе присвоили госсредства в размере $ 200 тыс. Ранее также прошли данные о присвоении $ 300 тыс. государственных средств в посольстве Азербайджана в Южной Корее. Утверждалось, что Министерство иностранных дел скрывает эти случаи чтобы не возбуждались уголовные дела против дипломатов. Об этом сообщает AПА.

По данным информагентства, в Генконсульстве в Лос-Анджелесе речь не шла о каком-либо присвоении госсредств. Похоже, кто-то намеренно представил несколько лет назад произошедший инцидент, связанный с бухгалтером и водителем Генерального консульства, как присвоение государственных средств.

«Так, бухгалтер и водитель генконсульства вместе с семьями находились в автомобиле, когда во время дорожно-транспортного происшествия другой автомобиль повредил их машину. После этого сотрудники консульства лично наняли адвоката и подали иск, который выиграли в суде против страховой компании. В результате расходы на ремонт автомобиля и медицинские обследования были возмещены страховой компанией. Как видно, речь не идет о присвоении каких-либо государственных средств.

Однако, согласно полученной нами информации, бухгалтер и водитель не информировали генконсула о своих действиях и заключении договора с адвокатом от имени третьей стороны, чем нарушили соответствующие этические и поведенческие нормы. В связи с этим было проведено внутреннее расследование, и в отношении них приняты дисциплинарные меры», — отмечено в сообщении.

Что касается дела о присвоении средств в посольстве в Корее, то известно, что информация не новая, инцидент произошёл три года назад, и МИД приняло все необходимые меры в соответствии с законодательством, а данное дело в свое время было широко освещено.

Ещё в июне 2023 года из официальных заявлений для прессы и широко распространённых новостей стало известно, что бухгалтер посольства Азербайджана в Корее Наджиб Османов признан виновным в крупном присвоении средств и служебном подлоге, возместил часть ущерба, нанесённого Министерству иностранных дел — $ 77 тыс., и был приговорён к 6 годам лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом.