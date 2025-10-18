Министерство сельского хозяйства совместно с АО «Аграрные закупки и поставки», подведомственным министерству, при партнерстве Ассоциации пчеловодов Азербайджана с 18 октября по 9 ноября проводит 25-ю Юбилейную Республиканскую выставку-продажу пчеловодческой продукции. В ярмарке принимают участие пчеловоды из 43 регионов страны.

Отмечается, что места для торговли распределены пропорционально числу пчеловодов в каждом регионе. Регистрация проходила онлайн через портал bal.kendden.az с 5 по 7 сентября. Право участия предоставлено только фермерам, которые по состоянию на 1 сентября заявили минимум 40 пчелиных семей в Электронной системе сельского хозяйства.

На ярмарке будет представлено более 100 тонн натурального меда и более 15 видов пчеловодческой продукции. Все выставленные продукты прошли лабораторные проверки Азербайджанским агентством пищевой безопасности. Продукция, не соответствующая стандартам качества и безопасности, к продаже не допущена.

В этом году в ярмарке предусмотрены нововведения: АО «Аграрные закупки и поставки» окажет фермерам бесплатную поддержку в упаковке и брендинге продукции.

Традиционная выставка-продажа будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 рядом со станцией метро «Гянджлик».