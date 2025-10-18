Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью DW подчеркнул, что Россия возможно, не в восторге от планов Армении по мирному договору с Азербайджаном и сотрудничества с ЕС. Отвечая на вопрос ведущего: «А теперь поговорим о большом белом слоне в комнате, о России. Как Москва реагирует на Ваш будущий мирный договор с Азербайджаном? На ваше сотрудничество с ЕС? Им это ведь не нравится, не так ли?», он сказал: «Может быть. Я не исключаю этого».

«Чуть раньше мы говорили о возможных мерах ЕС по упрощению доступа для армянских товаров на рынки ЕС. Сейчас мы диверсифицируем наши экономические, торговые, энергетические контакты, скажем так. Было много вопросов, по которым Армения и Россия пришли к согласию. И при этом Армения и Россия до сих пор не пришли к единому мнению по многим другим вопросам. В случае с мирным соглашением, установлением мира, налаживанием транспортных связей мы увидели положительные заявления со стороны официальной Москвы. Также российские официальные лица выразили готовность поддержать, принять участие в транспортных проектах и так далее», — сказал глава МИД Армении.