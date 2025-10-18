Со вчерашнего утра Департамент транспорта Грузии штрафует практически все транспортные средства, перевозящие пассажиров из Армении в Тбилиси. Об этом сообщили армянские СМИ, сославшиеся на Артема Асрияна, занимающегося пассажирскими перевозками по маршруту Ереван-Тбилиси.

«Штраф за каждое транспортное средство составляет 5000 лари (около 750 000 драмов). Штрафуют практически всех, независимо от правового основания, на базе которого осуществляются перевозки. Возникшая проблема беспрецедентна по своим масштабам, поэтому мы ожидаем быстрого реагирования от соответствующих органов Армении, иначе через 15-20 дней все компании, осуществляющие пассажирские перевозки по маршруту Ереван-Тбилиси, окажутся в крайне тяжелом положении. Это будет означать коллапс основного маршрута, соединяющего Армению с внешним миром. Либо под влиянием враждебных государств ведется работа по окончательной блокаде Армении, либо открывают поле деятельности для крупного игрока. Мы обжалуем все протоколы о штрафах в соответствии с законодательством Грузии и предлагаем сделать это другим компаниям совместно», — сказал он.